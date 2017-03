Dall’Inghilterra: l’Inter insiste per Conte: stipendio raddoppiato e totale libertà sul mercato

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare Antonio Conte e dall’Inghilterra giungono voci di un’offerta shock pronta ad essere formulata dal club nerazzurro. Secondo quanto riportato dal “Sun”, Suning sarebbe disposto ad offrire al tecnico italiano un contratto da 13 milioni di sterline l’anno (il doppio di quanto percepisce oggi al Chelsea) e piena autonomia in sede di mercato, aspetto a cui lo stesso Conte tiene molto. Questa generosa offerta potrebbe convincere definitivamente l’ex Ct azzurro a tornare in Italia per provare a riportare l’Inter in cima al panorama calcistico italiano, come già fatto a suo tempo alla guida della Juventus.