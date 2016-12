Dall’Inghilterra: Liverpool pronto l’assalto per Gabigol

Secondo “The Sun” il Liverpool sarebbe pronto a un’offerta importante per acquistare nella finestra di gennaio Gabigol. Il centravanti classe ’96 arrivato all’Inter quest’estate dal Santos per 29,5 milioni di euro finora ha giocato solo 20′ in A. Pioli e i suoi però credono molto nei numeri del giovane attaccante nonostante, ad oggi, non sembra aver pienamente convinto gli addetti ai lavori. Pertanto l’ipotesi cessione sembrerebbe non compatibile con gli interessi del club che vorrebbe permettere al prospetto brasiliano di andarsi a fare le ossa per sei mesi e poi tornare in nerazzurro a luglio.