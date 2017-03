Dall’Inghilterra: ma quale Inter, Conte non si muove. Deve guidare il Chelsea al ritorno in Champions

Ma quale Inter, Conte è un patrimonio del Chelsea e non si tocca! Come riportato oggi dal “Daily Mirror”, nonostante le voci di mercato che vorrebbero un clamoroso approdo del tecnico ex Juve sulla panchina nerazzurra in estate, in Inghilterra i dirigenti del Chelsea sembrano non avere dubbi: Antonio Conte rimarrà al Chelsea per guidare i Blues nel ritorno in Champions League e per dimostrare di potersi affermare come il miglior manager nonostante la presenza di allenatori del calibro di Guardiola, Mourinho e Klopp in Premier. Conte è legato ai londinesi da un contratto di altri due anni e, con la moglie ormai pronta a trasferirsi anche lei a Londra (sta aspettando che la figlia termini l’anno scolastico), sembra proprio che il divorzio tra l’italiano e gli inglesi sia molto lontano.