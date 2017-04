Dall’Inghilterra: Manchester United su Dembele. L’alternativa si chiama Perisic

Arrivato al Borussia Dortmund solamente una stagione fa, il giovane Ousmane Dembele potrebbe già lasciare la Bundesliga dopo un solo anno. Secondo quanto riportato dal “Sun”, Josè Mourinho avrebbe messo i propri occhi sul giovane francese e in estate sarebbe disposto a fare follie per portarlo in quel di Manchester. 50 i milioni di sterline che lo United potrebbe mettere sul piatto per convincere il BVB a cedere il giocatore. Nel caso in cui i tedeschi dovessero però rifiutare di lasciar partire il classe ’97 ex Rennes, i Red Devils avrebbero già pronto un piano B. Come raccontato dal tabloid britannico infatti, Mourinho virerebbe sull’interista Ivan Perisic, giocatore che da qualche mese è entrato prepotentemente nel mirino del club inglese.