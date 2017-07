Dall’Inghilterra: Mourinho molla Perisic e vira su Forsberg del Lipsia

Dal momento che il continuo tira e molla con l’Inter per arrivare a Perisic non ha raggiunto ancora un lieto fine, Jose Mourinho avrebbe deciso di scaricare il croato e di puntare tutto sull’esterno del Lipsia Emil Forsberg. Secondo quanto raccontato dal “Manchester Evening News”, i Red Devils starebbero preparando un’offerta da 50 milioni di euro per il giovane svedese, permettendo così a Mourinho di completare la propria rosa in attacco. Va però sottolineato il fatto che la notizia dell’interessamento del Manchester United per Forsberg, giocatore accostato nei mesi scorsi anche al Milan, è stato subito letta da molti addetti ai lavori in Italia come una manovra attuata solamente per spaventare l’Inter e provare così a convincere i nerazzurri a lasciar partire finalmente Perisic, unico vero obiettivo di mercato dello Special One.