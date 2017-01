Dall’Inghilterra: Mourinho sfida l’Inter per Manolas. Offerta da 35 milioni alla Roma

L’Inter si muove per Manolas per la difesa. Il centrale della Roma potrebbe essere il primo obiettivo per la retroguardia della prossima stagione. Intanto il Daily Express prende atto del pressing nerazzurri, ma ricorda come sul greco ci sia da tempo l’interesse dello United di Josè Mourinho. I Red Devils avrebbero messo sul piatto per la Roma un’offerta sui 35 milioni. Una minaccia importante per l’Inter nella corsa al centrale.