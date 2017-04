Dall’Inghilterra: non solo United per Perisic, anche Chelsea e Arsenal sul nerazzurro

Nuove sirene inglesi per Ivan Perisic. Il croato da qualche settimana è finito sul taccuino di Jose Mourinho, il quale lo considera il rinforzo perfetto per migliorare la manovra offensiva del suo United, ma secondo quanto riferito dal “Sun” due nuovi top club inglesi avrebbero messo nel mirino l’esterno nerazzurro. Si tratterebbe di Arsenal e Chelsea, due club rivali dei Red Devils in patria e che dalla prossima stagione vogliono tornare a far parlare di loro anche in Europa. I Gunners vedono in Perisic un ottimo sostituto del partente Sanchez mentre Conte è alla ricerca di novità offensive per aumentare le frecce al proprio arco, dato che dalla prossima stagione il suo Chelsea tornerà a disputare la Champions League. Qualora l’Inter non dovesse riuscire a strappare un pass per l’Europa League, una partenza di Perisic potrebbe dunque diventare un’ipotesi reale in estate, con la Premier pronta ad accoglierlo a braccia aperte.