Dall’Inghilterra: Ranocchia ad un passo dal WBA

Il futuro di Andrea Ranocchia sarà con tutta probabilità di nuovo in Inghilterra: infatti, secondo quanto riportato dal “Daily Star”, il difensore italiano avrebbe accettato la corte del West Bromwich Albion. Il club di Tony Pulis ha offerto ai nerazzurri 5,5 milioni di euro per l’acquisto definitivo del giocatore. L’Inter avrebbe già accettato l’offerta fatta dagli inglesi e con tutta probabilità presto incontrerà i dirigenti per chiudere l’affare. Per il difensore umbro è pronto un contratto da circa 4,5 milioni di euro l’anno. Il WBA ha superato per la corsa al difensore l’Huddersfield e il Genoa, che si augurava un ritorno del difensore dopo la cessione del 2011.