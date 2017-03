Dall’Inghilterra: Sanchez ha scelto di lasciare l’Arsenal. Sogna il ritorno in Liga, anche se l’Inter rimane un’opzione importante

Alexis Sanchez vuole lasciare Londra! Questa la notizia lanciata oggi dal “Daily Star”, secondo cui l’ex Barca starebbe sognando un ritorno in Liga. Siviglia la meta desiderata, con l’Atletico Madrid come possibile piano B, soprattutto qualora Griezmann dovesse lasciare spazio in attacco cedendo alle avances del Manchester United. Niente rinnovo con l’Arsenal dunque per l’attaccante lanciato in Italia dall’Udinese della famiglia Pozzo e per il quale rimane però viva la destinazione Inter, con Suning pronto a investire molti soldi per riportarlo in Serie A. Secondo il tabloid inglese rimangono in corsa anche Psg e Juventus.