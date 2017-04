Dall’Inghilterra: Southampton, Conte vuole Virgil van Dijk. Sfida all’Inter per il giocatore

Attualmente sotto contratto con il Southampton, Virgil Van Dijk sta disputando un’ottima stagione ed il Chelsea parrebbe essere già sulle tracce del giocatore. Infatti, secondo i colleghi del The Mirror, il venticinquenne olandese sarebbe entrato nel mirino di Antonio Conte, con il calciatore che sarebbe visto dal tecnico leccese come il rinforzo ideale al proprio reparto difensivo. La società inglese dovrà per vedersela con l’Inter, con il club nerazzurro che sembrerebbe pronto a tutto pur di portare Van Dijk a Milano.