Dall’Inghilterra: Suning prepara il colpo Aguero. Ingaggio monstre per il Kun

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, Suning avrebbe messo l’argentino Sergio Aguero in cima alla lista dei desideri in vista della prossima estate, con l’intenzione di offrire all’attaccante ex Atletico Madrid uno stipendio da 340.000€ circa a settimana. Il Kun infatti non sembra essere più così indispensabile per il City di Guardiola che dopo l’arrivo di Gabriel Jesus (seguito anche dall’inter la scorsa estate) non si sentirebbe più completamente al centro del progetto.