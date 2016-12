Dall’Inghilterra: United, Mou vuole altri 215 milioni per il mercato! Griezmann, Lindelof ma non solo…e c’è anche l’Inter

Josè Mourinho non è mai sazio. Pogba, Ibrahimovic, Mikhitaryan, Bailly, non sembrano bastargli. Lo United la scorsa estate è stato il vero e proprio re del mercato ma secondo il “Telegraph” lo stesso copione potrebbe ripetersi nelle prossime due sessioni. Gli inglesi parlano infatti di uno Special One scatenato e pronto a spendere altri 215 milioni per continuare a modellare la propria squadra. Lindelof (45 milioni), Semedo (30), Bakayoko (40) e Griezmann (100) i nomi tanto desiderati. Per il difensore svedese del Benfica tutto sembra ormai fatto mentre più difficili saranno le trattative per arrivare ad acquistare l’intero poker. Il centrocampista del Monaco Bakayoko interessa infatti anche all’Inter, così come lo stesso Semedo, difensore del Benfica. Per Griezmann sarà invece lotta aperta con l’Atletico Madrid, restio a lasciar partire il suo miglior talento.