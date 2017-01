Dall’Inghilterra: United, rifiutata offerta dell’Everton per Schneiderlin. Ora si aspettano rilanci di WBA e…Inter

Arriva dall’Inghilterra la notizia di un rifiuto da parte del Manchester United di un’offerta proveniente dall’Everton per Morgan Schneiderlin. Secondo il “Telegraph” i Red Devils hanno rispedito al mittente un’offerta da 22 milioni di euro formulata dai Toffies, invitando di fatto le altre squadre interessate al giocatore a effettuare un rilancio nei prossimi giorni. West Bromwich Albion e Inter sono dunque avvisate, in quel di Manchester stanno aspettando le loro mosse per capire quale sarà il miglior offerente.