Dall’Inghilterra: Zanetti la chiave per portare Aguero all’Inter ma ci sono anche Real e Barca..

L’arrivo di Gabriel Jesus e la successiva esplosione del brasiliano in queste prime partite con la maglia del Manchester City (già 3 gol realizzati in 3 apparizioni) starebbero spingendo Sergio Aguero a riflettere riguardo al suo futuro, pensando a una nuova destinazione nella quale trasferirsi a fine stagione. L’Argentino starebbe finendo in fatti ai margini del progetto Guardiola a Manchester e ciò potrebbe portarlo a salutare i Citizens già in estate per iniziare una nuova vita in un campionato diverso. Barcellona e Real Madrid sono due dei club interessati alla stella ex Atletico ma in corsa rimane anche la nuova targata Suning. Mentre infatti difficile sembra un approdo del Kün a Madrid (dove sarebbe chiuso da Benzema, pupillo di Florentino Perez) o al Barça (dove la MSN la fa da padrona), più probabile potrebbe essere un suo arrivo a Milano, magari grazie all’aiuto di una vecchia conoscenza. Secondo il “Sun” infatti l’ex capitano e attuale vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti potrebbe essere la chiave per finalizzare l’acquisto di Aguero. Ex compagni di Nazionale e ottimi amici, i due potrebbero ritrovarsi in nerazzurro dove Zanetti è considerato l’uomo giusto per convincere il connazionale a sposare il progetto della nuova Inter targata Stefano Pioli.