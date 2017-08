Damiani: “Karamoh-Inter trattativa complicata. Ma il giocatore vuole i nerazzurri”

Trattativa ancora difficile quella per portare Yann Karamoh all’Inter. A fare il punto della situazione in esclusiva per Gazzamercato l’intermediario per l’operazione Oscar Giuseppe Damiani.

“Nulla di definito con il Caen – dichiara Damiani – la trattativa è complicata per la distanza di valutazione tra le due società per Karamoh. Il giocatore è a scadenza”.

Una lunga marcia di avvicinamento dell’Inter al talentino francese con nuovi ostacoli. “Si sono inserite altre squadre – spiega Damiani – ma il giocatore vuole l’Inter. Vorrei precisare che Yann è seguito dal suo avvocato e dalla famiglia e che io mi sto occupando solo dell’intermediazione”. Karamoh, 19 anni e una stagione da protagonista col Caen in Ligue 1, ha nuovi estimatori in Inghilterra, in Premier, con in prima fila il Newcastle. Inter sempre in agguato ma con una folta concorrenza.