De Boer può ripartire dai Rangers. Porta Medel in Scozia?

Frank De Boer è pronto a tornare in panchina nella prossima estate dopo la fine della sua breve avventura all’Inter. Il Daily Report parla di accordo a un passo tra l’olandese ex Ajax e i Rangers di Glasgow, che lo avevano già cercato per la fine di questa stagione. L’affare è stato rimandato all’estate e intanto spunta l’ipotesi che De Boer abbia chiesto agli scozzesi di portare ai Rangers Gary Medel, ex affezionato del tecnico pochi mesi fa in nerazzurri. Ma per il cileno è in corso la trattativa per il rinnovo con l’Inter. Chi la spunterà?