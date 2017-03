Dinis shock: “Inter non ideale per Joao Mario. Merita di meglio!”

Carlos Dinis entra in tackle duro sull’Inter e sulla Serie A. L’ex selezionatore dei giovani nazionali portoghesi ha concesso alcune dichiarazione a Desporto Ao Minuto circa i prospetti lusitani più interessanti nel panorama attuale. Identificati in Bernardo Silva e Joao Mario, ha voluto spendere due parole sulla situazione del numero 6 nerazzurro: “E’ un giocatore che ha qualità e tutto quel che serve per fare strada. Forse l’Inter non è stata la scelta migliore per lui. Merita un campionato che abbia più risalto e più attenzione mediatica”. Intanto però le giocate del campione d’Europa in carica fanno il giro del mondo lo stesso…