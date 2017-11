Ex Inter: Martins e Guarin conquistano la Coppa di Cina

Weekend da incorniciare per gli ex interisti Martins e Guarin. Nonostante la sconfitta per 3-2 sul campo dello Shanghai SIPG di Oscar e Villas Boas, lo Shanghai Shenhua ha infatti conquistato la Coppa di Cina, grazie all’1-0 realizzato nella gara d’andata. 3-3 totale ma Shenhua campione grazie alla regola dei gol in trasferta.

EX SERIE A Vero e proprio protagonista della doppia sfida è stato l’ex nerazzurro Obafemi Martins, in gol sia all’andata che al ritorno. Buona prova anche per Fredy Guarin mentre grande assente della finale di Coppa cinese è stato l’ex juventino Carlos Tevez. L’Apache ha infatti preferito lasciare la squadra alla vigilia del doppio appuntamento per tornare in Argentina, dove sempre più forti si fanno i rumors che vorrebbero un suo ennesimo ritorno al Boca Juniors. Per Tevez l’esperienza in Cina sembra dunque già essere arrivata ai titoli di coda.