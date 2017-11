Dalla Francia: non solo Inter, anche l’Atletico è su Pastore

Javier Pastore è ormai ai ferri corti con il Psg. Il giocatore vorrebbe un ampio minutaggio per conquistare il pass per Russia 2018, ma le scelte del tecnico Emery hanno spinto più volte il numero 27 dei parigini ad accettare la panchina. Secondo “L’equipe” a parte l’Inter per “El Flaco” ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Simeone apprezza le doti del centrocampista e non è esclusa un’offensiva da parte dei colchoneros nella prossima finestra di mercato. Concorrenza in vista per i nerazzurri, da tempo in prima fila per assicurarsi le prestazioni dell’argentino.