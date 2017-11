Dalla Francia: Inter, Pastore vuole l’Italia. Nel mirino anche Lucas

Javier Pastore sembrerebbe intenzionato a lasciare Parigi nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista argentino sarebbe scontento e vorrebbe più spazio per guadagnare anche il pass per Russia 2018. “El Flaco” non vedrebbe di malocchio un suo riapprodo nel “Bel Paese” ed avrebbe strizzato l’occhiolino all’Inter, squadra che però deve guardarsi le spalle dalla concorrenza composta da Valencia e Siviglia. Non solo: secondo “Le Parisien” in orbita Inter ci sarebbe anche Lucas, altro profilo finito ai margini del progetto tattico di Emery. Stoke City ed Everton avrebbero bussato alla porta dei parigini, ma il brasiliano gradirebbe un club di maggior prestigio. Il biscione pensa al doppio colpo.