Dalla Francia: corsa a tre per Pastore. Inter in vantaggio

Secondo quanto riferito da “SFR Sport” Javier Pastore sembrerebbe aver attirato l’interesse di tre club in particolare. Inter, Roma e Siviglia sarebbero sul giocatore poiché desiderano rinforzare il centrocampo in vista della seconda metà della stagione. Trattativa tortuosa per il club spagnolo e per i giallorossi poiché l’argentino ha speso parole di stima nei confronti dei nerazzurri dato il suo ottimo rapporto con Walter Sabatini.