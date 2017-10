Gabigol stenta col Benfica. A gennaio tornerà all’Inter?

Il futuro di Gabriel Barbosa Almeida, noto come Gabigol, è sempre più incerto. Infatti la ventunenne ala brasiliana di proprietà dell’Inter, prelevata quest’estate in prestito con diritto di riscatto dal Benfica, sta faticando più del previsto a ritagliarsi uno spazio nell’undici titolare dei lusitani. Tanto è che il tecnico delle “Águias”, Rui Vitoria, l’ha impiegato solo per 148′ dall’inizio della stagione. Pertanto, stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese “O Jogo”, il discusso talento mancino potrebbe essere rispedito all’Inter già a gennaio per provare a riscattarsi sotto le cure del tecnico nerazzurro Spalletti. I meneghini rinuncerebbero così ai 25 milioni di euro che il Benfica verserebbe a giugno nelle casse del club di Suning per acquisire la totalità del cartellino del giocatore.