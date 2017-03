Guardiola non ne può più: ” Ora basta! Non posso rispondere a domande su Aguero ogni volta”

Interrogato per l’ennesima volta sulla questione relativa al futuro di Sergio Aguero, Guardiola non ci ha visto più e ha voluto così mettere fine alle voci riguardanti il Kun attraverso una risposta seccata: “Lo avrò detto dieci volte, dieci! Non posso rispondere su Aguero ad ogni conferenza stampa. Lui è molto felice, io sono felice. Siamo tutti felici. Avrò risposto dieci volte. Ora basta: niente più domande, per favore”. Parole che servono per allontanare ulteriori domande sull’argomento ma che non chiudono del tutto la porta a una possibile partenza dell’argentino in estate. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal “Manchester Evening News” infatti, lo stesso Aguero avrebbe intenzione di incontrarsi con Pep e con i dirigenti dei Citizens prima della fine della stagione per capire quali siano le loro intenzioni e definire una volta per tutte il proprio futuro. Visto come desiderio di mercato di Inter e Real Madrid, il Kun si sente chiuso dall’arrivo di Gabriel Jesus in quel di Manchester e ciò potrebbe spingerlo a chiedere di essere ceduto già nella prossima finestra di mercato.