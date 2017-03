Guardiola vuole Murillo, l’Inter non se ne priverà per meno di 40 milioni

Pep Guardiola vuole assolutamente puntellare la difesa in vista della prossima stagione in cui vuole essere protagonista su tutti i fronti. Pertanto, secondo il “Mundo Deportivo”, Jeison Murillo centrale ventiquattrenne dell’Inter sembra essere l’obbiettivo primario del tecnico catalano. I nerazzurri però non lasceranno partire il giovane colosso colombiano per meno di 40 milioni di euro.