Il Bayern vuole chiudere per Semedo, l’Inter è alla finestra

Nélson Semedo poliedrico terzino ventitreenne del Benfica sta incuriosendo molto per le sue brillanti prestazioni. Nei mesi scorsi l’Inter aveva timidamente tentato di imbastire una trattativa ma ha dovuto subire lo stop da parte della dirigenza lusitana che intendeva aspettare la fine della stagione. Secondo “A Bola”, però, il Bayern Monaco è riuscito a far breccia nel presidente Luís Filipe Vieira e sembra essere vicino a chiudere per l’acquisto del giovane prospetto. L’Inter rimarrà a guardare?