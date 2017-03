Il Chelsea dichiara cedibile Hazard, assalto del Real Madrid ma attenzione all’Inter

Eden Hazard è uno dei calciatori più forti attualmente nel panorama calcistico mondiale. Rilanciato dalla cura Conte il ventiseienne nazionale belga sarebbe, secondo “Marca”, pronto a lasciare Stamford Bridge per trasferirsi al Real Madrid che stravede per il folletto di La Louvière. La dirigenza dei “Blues” avrebbe dato il nulla osta alla cessione del fuoriclasse il cui valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro. Attenzione però anche all’Inter che, con il facoltoso portafoglio di Suning e l’importante progetto avviato, potrebbe farsi nuovamente avanti per la talentuosa ala come più volte in questi anni ha fatto timidamente.