Il Chievo piomba su Biabiany, chiesto il prestito all’Inter con pagamento di metà dell’ingaggio. Adesso…

Nelle ultime ore il Chievo è piombato sull’esterno offensivo francese Jonathan Biabiany. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Paloschi o Araujo, i gialloblù hanno deciso di virare sull’esterno offensivo dell’Inter, proponendo il prestito con diritto di riscatto ai nerazzurri. Il problema da risolvere riguarda l’ingaggio dell’ex Parma. I veneti hanno chiesto all’Inter di pagare metà ingaggio dell’esterno e da parte dei milanesi il veto è stato immediato. Anche il giocatore sta riflettendo e non ha ancora dato il suo ok. La trattativa è in salita.