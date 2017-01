Il Liverpool non molla Gabigol, dalla Germania sono sicuri che a giorni ci sarà l’assalto

Gabriel Barbosa, alias “Gabigol”, continua a non ingranare con la maglia dell’Inter che lo ha acquistato in estate dal Santos per circa 30 milioni di euro dal Santos. Il classe ’96 finora ha giocato solo 20 minuti in campionato e necessiterebbe di maggior spazio per prendere confidenza con il difficile campionato italiano. Numerose le proposte dalla Serie A da parte di Pescara e Empoli che però sono state declinate dalla società di Corso Vittorio Emanuele II. Da qui l’idea del Liverpool che ha bisogno di un attaccante poliedrico e di prospettiva come il brasiliano e sarebbe disposto, secondo la “Bild”, ad acquisire in prestito con diritto di riscatto il calciatore. I “Reds” avrebbero a disposizione un tesoretto di 50 milioni di euro da poter spendere per acquisire l’inutilizzato nerazzurro, a cui al momento come vice Icardi sarebbe preferito Andrea Pinamonti, oppure Alex Oxlade-Chamberlain ventitreenne centrocampista esterno dell’Arsenal in uscita dai “Gunners”.