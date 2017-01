In Inghilterra sono sicuri: E’ Agüero il top player che Suning vorrebbe regalare all’Inter

In casa nerazzurra si starebbe già programmando il mercato estivo. Dopo l’importante acquisto del giovane Roberto Gagliardini durante questa sessione, Jindong Suning, attraverso i suoi adepti, starebbe puntando ad ottenere Sergio Agüero. Stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, il ventottenne attaccante del Manchester City sarebbe prossimo a lasciare gli inglesi alla ricerca di una nuova avventura. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 ma, al momento, qualsiasi tentativo di rinnovo è stato respinto dall’argentino che vorrebbe prima valutare il ventaglio di offerte che lo circondano. Proprio il neo presidente nerazzurro sarebbe interessato a portare in estate il #10 dei “Citizens” il cui valore di mercato si aggira intorno 70 milioni di euro. Che sia lui il grande colpo desiderato dai tifosi della “Beneamata”?