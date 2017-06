In Portogallo: Porto-Gabigol, è la settimana giusta?

Gabigol potrebbe lasciare l’Inter in prestito in estate. Las Palmas e nelle ultime ore Deportivo La Coruna e Malaga si sono mosse per lui dalla Spagna, senza ottenere ancora l’ok del brasiliano che vorrebbe giocarsi le sue chance nel ritiro con Spalletti. Dal Portogallo A Bola riporta che in settimana il Porto contatterà ufficialmente l’Inter per il prestito dell’ex Santos. Una nuova chance per il futuro di Gabigol.