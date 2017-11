Dall’Inghilterra: Chelsea, pronta un’offerta shock all’Inter per Icardi

Mauro Icardi è l’oggetto del desiderio di tantissimi club. L’argentino sta stregando mezza europa grazie alle sue prestazioni fuori dall’ordinario e stando alle indiscrezioni del “Sun” il Chelsea avrebbe pronta un’offerta assai succosa all’Inter per assicurarsi il numero 9 nerazzurro. 113 milioni: questa è la cifra pubblicizzata dalla formazione inglese, desiderosa di regalare ad Antonio Conte un’altra prima punta di rilievo. Trattativa tortuosa per Abramovich & Co. poiché Icardi sarebbe scettico riguardo un trasferimento in Inghilterra visto anche il feeling con il suo attuale allenatore Luciano Spalletti.