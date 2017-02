Inter, alto il rischio beffa per Semedo del Benfica. Il Barcellona prova a superare lo United

L’Inter è da tempo su Semedo, difensore esterno classe ’93 del Benfica che ha fatto ben anche in questa edizione della Champions League. Nelle ultime ore però il Manchester United avrebbe raggiunto un accordo con i portoghesi per il giocatore a cifre decisamente alte, anche per la nuova proprietà cinese dei nerazzurri (sui 30 milioni). Adesso il quotidiano spagnolo Sport porta che il Barcellona starebbe provando a soffiare Semedo a Mourinho rilanciando sull’offerta dei Red Devils. L’Inter è fuori dai giochi?