Inter, Biabiany ha detto no al Chelsea. Niente prestito a Londra

In mattinata dall’Inghilterra era arrivata la notizia di una richiesta da parte del Chelsea per prelevare Jonathan Biabiany in prestito dall’Inter ma il giocatore ha declinato l’offerta nelle ultime ore. L’ex Parma ha scelto di rimanere a Milano per giocarsi le proprie carte, rifiutando il prestito in terra inglese, dove Conte era pronto ad accoglierlo per trattenerlo fino a fine stagione.