Inter, domani summit con l’agente di Ansaldi. Genoa in pressing

Il Genoa insiste per cercare di chiudere il ritorno del terzino sinistro Cristian Ansaldi. L’Inter, che domani incontrerà l’agente del calciatore argentino per fare il punto della situazione, chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni per cedere il calciatore. Nelle prossime prossime ore previsto un incontro tra i club per cercare di imbastire il ritorno in rossoblu.