Inter, fondi in arrivo: Jovetic vola a Siviglia?

Nuovi fondi in arrivo in casa Inter. Ufficializzata la cessione di Vitolo all’Atletico Madrid, con il giocatore parcheggiato al Las Palmas fino a gennaio per il blocco del marcato dei Colchoneros, il Siviglia ora è pronto a lanciare l’affondo decisivo nell’affare Jovetic. L’attaccante non vede l’ora di tornare in Spagna e l’Inter sarebbe entusiasta di monetizzare la cessione di un giocatore che in maglia nerazzurra non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato da “Marca”, grazie alla nuova disponibilità economica del club iberico, Inter e Siviglia potrebbero trovare a breve un accordo, permettendo così a Jojo di giocare nella Liga anche la prossima stagione. Si attende dunque una nuova offerta da parte degli spagnoli nei prossimi giorni, con l’Inter che punta a guadagnare circa 15 milioni di euro dalla cessione del Montenegrino.