Gagliardini va a vedere Juve-Barcellona allo Stadium e i tifosi interisti si infuriano

Roberto Gagliardini è nei guai… con i tifosi interisti. Su Twitter i sostenitori nerazzurri sono imbufaliti nei confronti del mediano ex Atalanta a causa della sua presenza (insieme all’amico Spinazzola) allo Juventus Stadium per seguire il match di Champions League dei bianconeri contro il Barcellona. Non esattamente il clima migliore nella settimana del Derby, considerando anche il periodo buio dell’Inter dopo le sconfitte con Sampdoria e Crotone…

Di seguito alcuni tweet al veleno degli aficionados nerazzurri.