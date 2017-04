Inter, il futuro di Nagatomo è un rebus: “Posso restare, ma anche andarmene”

Partito a sorpresa titolare nel Derby che ha visto Inter e Milan pareggiare per 2 a 2 grazie ad una rete rossonera a recupero quasi scaduto, Nagatomo ha offerto una prestazione convincente, sacrificandosi sulla fascia di sua competenza. Il terzino nipponico ha poi parlato del suo futuro ai microfoni di Nikkan Sports, lasciando aperte le porte a qualsiasi eventualità: “Potrei restare, ma potrei anche andare via. Qualunque cosa succeda, io dovrò continuare a fare quello che sto facendo adesso. Ho dimostrato a Pioli di essere in buona condizione, sono felice di aver giocato nel Derby dopo tanto tempo”. Il rebus sul destino dell’ex Cesena pare ancora tutto da risolvere…