Inter, il Psg si unisce alla corsa per Alexis Sanchez

L’Inter è da tempo in fase di studio per un grande colpo da regalare ai tifosi in estate. Un nome che intriga Suning è quello del cileno dell’Arsenal Alexis Sanchez, che ha rifiutato il rinnovo coi Gunners. Ora il Mirror riporta che i nerazzurri potrebbero avere un cliente decisamente scomodo nella corsa all’ex Udinese. Infatti il Psg starebbe pensando di formare una nuova coppia d’attacco affiancandolo a Cavani. Senza dimenticare che sullo sfondo c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo. E la corsa a Sanchez per l’Inter sembra complicarsi…