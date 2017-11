Inter-Ito si farà? Dalla Germania ha parlato il D.S. dell’Amburgo…

Jens Todt, D.S. dell’Amburgo, allontana la cessione del talento giapponese Tatsuya Ito. Il ventenne poliedrico attaccante del “Sol Levante” ha molti estimatori in giro per l’Europa. Tra questi, secondo quanto riportato dall'”Hamburger Morgenpost”, ci sarebbero l’Inter e il Manchester City. Il brevilineo calciatore ha però un contratto in essere con gli “Urgestein” fino a giugno 2018 che, stando alle parole del D.S. tedesco, sarebbe in procinto di essere rinnovato: “Sono molto fiducioso circa il rinnovo di Ito” ha dichiarato il quarantasettenne tedesco. In conseguenza di ciò le mire dei top club europei risultano ridimensionate.