Inter, Jovetic in partenza: ci pensa lo Schalke

Stevan Jovetic dirà addio all’Inter a gennaio. Una storia d’amore finita da tempo quella fra l’attaccante montenegrino e il club nerazzurro. Diversi club stranieri hanno messo gli occhi sull’ex Fiorentina: nelle scorse settimane si sono fatte avanti Spartak Mosca e Fenerbahce. Nelle ultime ore, però, è tornato in pressing lo Schalke 04, che vanta ottimi rapporti con l’entourage di Jojo come testimoniano le operazioni Nastasic e Kolasinac concluse in passato dal club della Ruhr.