Inter, Jovetic tra le opzioni all’estero e la tentazione di restare a Milano…

Stevan Jovetic e l’Inter, una storia che potrebbe proporre una nuova separazione. L’attaccante montenegrino è infatti sul mercato, alla ricerca di una collocazione stabile. Siviglia in particolare, ma anche il Monaco studiano la situazione e intanto Jovetic ci pensa. L’ex Manchester City infatti vorrebbe rimanere a Milano e giocarsi le sue opportunità in nerazzurro, ma lo scenario è in evoluzione. Le scorse settimane il suo nome era stato associato anche alla Fiorentina, per un clamoroso ritorno. C’è il nodo ingaggio a rallentare le trattative. Il mercato chiama mentre Stevan riflette, sempre innamorato di Milano…