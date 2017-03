Inter, Lindelof è più lontano: ha rinnovato col Benfica. E la clausola raddoppia…

Victor Lindelof ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Benfica fino al 2021 come annunciato dal club stesso. Con questo rinnovo quinquennale, la società di Lisbona spera di allontanare le pretendenti dal suo gioiello difensivo, Inter e United su tutte. Secondo i colleghi di A Bola però, le Aquile portoghesi non si sarebbero limitate al solo prolungamento, innalzando notevolmente l’ingaggio ad un milione di euro all’anno, ma avrebbero anche raddoppiato la clausola rescissoria, portandola a 60 milioni di euro. La strategia dei campioni di Portogallo in carica riuscirà a tenere alla larga le minacce di nerazzurri e Red Devils?