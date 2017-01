Inter, Manaj di nuovo in prestito. E’ stato bloccato dal Las Palmas

In casa Inter è pronto a dire addio Rej Manaj. L’attaccante albanese è andato così così al Pescara nella prima parte di stagione e verrà girato nuovamente in prestito dai nerazzurri, senza ripassare per Appiano. L’ex Carrarese è stato bloccato infatti dal Las plana e i nerazzurri attendono di chiudere tutti i dettagli del prestito secco con gli spagnoli prima di far approdare Manaj in Liga.