Inter, Manaj verso la Spagna: piace a Las Palmas e Granada

Il futuro di Rey Manaj potrebbe essere in Spagna. La punta di proprietà dell’Inter ha deluso le aspettative nella scorsa stagione, faticando ad imporsi prima in Serie A col Pescara e successivamente in B con la maglia del Pisa. Per questo in casa nerazzurra si valuta la possibilità di una cessione in prestito all’estero. In particolare in Spagna dove gli estimatori dell’attaccante albanese non mancano. Sulle sue tracce si sono, infatti, Granada e Las Palmas. Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe entrare nel vivo.