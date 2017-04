Inter, Marquinhos è lontanissimo. Mourinho prepara il blitz da 70 mln

Brutte notizie per l’Inter. Uno degli obiettivi di mercato per la difesa potrebbe sfumare. Si tratta di Marquinhos, centrale ex Roma del PSG finito nelle mire nerazzurre ma non solo. Secondo quanto riportato dai colleghi del Mirror infatti, anche José Mourinho sarebbe un grande estimatore del brasiliano e sarebbe pronto al blitz per portarlo allo United, offrendo 70 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra che potrebbe spezzare le gambe al club milanese, forzandolo a virare su nuovi obiettivi.