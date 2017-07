Inter: Marquinhos ha rinnovato con il PSG ma Sabatini ha già pronta un’alternativa…

Walter Sabatini aveva intenzione di puntare su Marcos Aoás Corrêa, noto come Marquinhos, per rinforzare il fragile reparto difensivo dell’Inter. Per il ventitreenne difensore del PSG, scoperto proprio dal D.S. che nel 2012 lo portò a Roma sponda giallorossa, era pronta un’offerta importante per convincerlo a trasferirsi a Milano. E’ notizia di quest’oggi però che il duttile difensore in scadenza di contratto ha rinnovato fino al 2022 con i parigini, ponendo così fine alle numerose voci di mercato che lo vedevano coinvolto. Adesso Sabatini dovrà virare su altri profili di livello, si parla di José María Giménez de Vargas, ventiduenne jolly difensivo dell’Atletico di Madrid la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Il mercato dei nerazzurri è ufficialmente entrato nel vivo.