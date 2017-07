Il centrocampista dell’Inter Gary Medel si trasferisce in Messico. Secondo quanto riportato dal quotidiano cileno “El Mercurio” il giocatore e il Tigres avrebbero trovato un accordo per un contratto triennale da 2,7 milioni a stagione. Dopo le esperienze con la Universidad Catolica e il Boca Juniors il “Pitbull” ritorna in Sud America.