Nel pomeriggio l’Inter ha rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro dal Chelsea per Candreva. Antonio Conte era pronto a strappare ai nerazzurri l’ex laziale in questo ultimo giorno di calciomercato ma la società meneghina non ha avuto dubbi e ha risposto subito no alla richiesta proveniente da Londra, non avendo alcuna intenzione di privarsi dell’italiano.