Inter, per l’estate l’obiettivo è Ricardo Rodriguez. Contatti tra le parti, lui intanto dice no alla Ligue 1

L’Inter continua la caccia a un nuovo esterno mancino per il futuro. A gennaio le piste che portano a Darmian e Criscito non sono semplici, visto che Mou non libera in prestito il primo e che il secondo è della bottega cara dello Zenit. Ecco che dunque Ausilio potrebbe decidere di restare così a gennaio, promuovendo Miangue. Intanto il d.s. nerazzurri lavora per l’estate.

MIRINO SVIZZERO Ci sono stati dei contatti nelle scorse ore con l’agente di Ricardo Rodriguez, terzino mancino svizzero del Wolfsburg. Il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza e l’Inter sarebbe la sua prima scelta ad oggi. Non a caso è stata declinata un’offerta del Marsiglia (anche il Psg è alla finestra in Ligue 1). Il costo dell’affare è alto. Non a caso la trattativa (che proseguirà nei prossimi giorni a Milano al rientro di Ausilio) è posticipata all’estate. La richiesta dei tedeschi è di 20 milioni. Ma l’Inter e Suning puntano a spendere meno per un profilo seguito da anni.