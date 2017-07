Inter: Perisic – Man Utd fumata bianca? Dall’Inghilterra arrivano conferme

Ivan Perisic sembra essere sulla strada di Manchester, sponda United, dopo che Luciano Spalletti ha ammesso di non poterlo tenere contro la sua volontà. Stando infatti a quanto riportato dal “The Sun” l’esterno sinistro croato sembra essere molto vicino ai “Red Devils” che vorrebbero venire incontro alle esigenze dell’Inter che chiede 45 milioni di euro per il ventottenne ex Borussia Dortmund e Wolfsburg. Jose Mourinho ha chiesto espressamente il giocatore al vicepresidente esecutivo Ed Woodward che starebbe cercando di accontentarlo e di chiudere la trattativa nelle prossime ore.